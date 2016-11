MDR 18:15 bis 18:45 Regionales Unterwegs in Thüringen Indian Summer auf der Saalfelder Höhe Indian Summer auf der Saalfelder Höhe D 2016 2016-11-07 05:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Rot und Gold, Nebel im Tal. Die Natur tobt sich aus, schwelgt im Farbenrausch und bietet ein letztes großes Schauspiel vor dem langen Wintergrau. Mit etwas Glück kann Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow den "Indian Summer" tatsächlich auf der Saalfelder Höhe erleben. Der Höhenzug verzaubert mit herrlichen Weitblicken, hübschen Dörfern und heimatverbundenen Menschen. Mit denen ist sie auf dem Bienen- und Naturlehrpfad unterwegs, steigt in die Tiefen der "Morassina", einem ehemaligen Vitriol-Bergwerk und klettert an den Meurasteinen in die Höhe. Sie begleitet in Dittrichshütte ungewöhnliche Fahrschüler auf ihrem Weg zum besonderen Führerschein, trifft "Glockenhilde" in Volkmannsdorf und außergewöhnliche, herzliche Menschen in der "Lebensgemeinschaft Wickersdorf". Bei einer Bildhauerin erlebt sie Verwandlungen, bei einem Imker "Apitherapie" und bei einer Japanologin einen exotischen "Indian Summer auf der Saalfelder Höhe". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffi Peltzer-Büssow Originaltitel: Unterwegs in Thüringen