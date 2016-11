RTL TVI 22:15 bis 23:00 Sonstiges Suits Le dossier Mikado USA 2013 Stereo Merken La défense d'Ava est maintenant en plein désarroi. La cliente avait omis de mentionner un appel téléphonique de la part du Colonel Moriga, qui, en détention provisoire, déclare qu'Ava l'a payé pour les meurtres. Contre l'avis d'Harvey, Jessica reprend l'affaire en main et suit son intime conviction : selon elle, c'est Nick qui a donné les ordres de meurtres. Lors de son enquête, Mike découvre que Stephen faisait équipe au rugby avec le Colonel il y a 20 ans, et que c'est lui qui a donné les ordres pour tuer à l'insu d'Ava ou de Nick. Pendant ce temps, Louis ne veut plus rendre le chat Mikado à Nigel, qui vient de rentrer de Hong-Kong. Il conteste à Nigel la garde du chat lors d'un simulacre de procès devant les associés, avec Rachel comme "procureur"... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabriel Macht (Harvey Specter) Patrick J. Adams (Mike Ross) Rick Hoffman (Louis Litt) Meghan Markle (Rachel Zane) Sarah Rafferty (Donna Paulsen) Gina Torres (Jessica Pearson) Conleth Hill (Edward Darby) Originaltitel: Suits Regie: Anton Cropper Drehbuch: Paul Redford Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6