RTL TVI 20:30 bis 21:20 Actionserie Chicago Police Department Au fond du trou USA 2015 Stereo L'équipe enquête sur l'assassinat d'une jeune fille. Ils apprennent par ses amis qu'elle était nerveuse ces derniers temps. Ils découvrent également qu'elle travaillait pour un cabinet d'avocats où elle aurait pu passer des informations sensibles concernant de gros clients. En vérifiant son téléphone, ils s'aperçoivent qu'elle était en contact permanent avec Justin, le fils de Voight. Lorsqu'ils retrouvent sa trace, ce dernier est gravement blessé. Prise dans l'engrenage d'un gang de voleurs, la jeune fille voulait s'en sortir et Justin avait décidé de l'aider. C'est en se rendant tous les deux auprès du leader, qu'ils sont tombés dans un piège. Voight est prêt à mettre tous les moyens en oeuvre pour se venger, or ses méthodes en haut lieu inquiètent... Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Mark Tinker Drehbuch: Craig Gore, Tim Walsh Musik: Atli Örvarsson