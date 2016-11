RTL TVI 22:40 bis 01:05 SciFi-Film Godzilla USA, J 1998 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Des essais nucléaires donnent naissance à un monstre marin... Après la disparition de plusieurs bateaux, dans le Pacifique et en Polynésie française, des navires chavirent au large des côtes américaines, happés dans les profondeurs par une force mystérieuse. Niko Tatopoulos, qui dirige depuis trois ans une enquête sur l'évolution alarmante des vers de terre dans les environs de Tchernobyl, est appelé d'urgence par la sécurité américaine. A peine débarqué aux Etats-Unis, il assiste à la dévastation de Manhattan par un gigantesque reptile, probablement généré par les essais nucléaires à Mururoa. L'armée tente en vain de neutraliser le monstre, qui non seulement lui échappe, mais détruit plusieurs hélicoptères, écrasant des buildings sur son passage avant de disparaître sous terre. Niko retrouve une de ses anciennes compagnes, Audrey Timmonds, une jeune reporter en mal de scoop... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Broderick (Dr. Niko Tatopoulos) Jean Reno (Philippe Roaché) Maria Pitillo (Audrey Timmonds) Hank Azaria (Victor 'Animal' Palotti) Kevin Dunn (Colonel Hicks) Michael Lerner (Mayor Ebert) Harry Shearer (Charles Caiman) Originaltitel: Godzilla Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Dean Devlin, Roland Emmerich Kamera: Ueli Steiger Musik: David Arnold, Michael Lloyd Altersempfehlung: ab 12

