RTL TVI 22:00 bis 22:45 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der Menschenhändler USA 2013 Stereo L'équipe de Callen se lance cette fois sur les traces d'un leader politique roumain, soupçonné de crimes de guerre et de trafic d'êtres humains. L'individu vit à Los Angeles depuis vingt ans sous un nom d'emprunt. Ils savent qu'il va prendre le maquis, mais pour ce faire, le Roumain doit récupérer une grosse somme d'argent à la banque. Callen et ses hommes décident de lui tendre un piège... Pendant ce temps, Deeks, qui voudrait bien avoir des nouvelles de Kensi, tente de découvrir où elle se trouve... Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Jordana Lewis Jaffe, Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16