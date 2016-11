RTL TVI 22:35 bis 23:25 Sonstiges Castle La fin du monde USA 2016 Stereo Merken Alors que le temps est à l'orage et qu'une coupure de courant arrive subitement, Alexis et Haley sont surprises chez Richard Castle Investigation par un homme ayant une hache qui annonce la fin des temps en latin, avant de s'écrouler, mort. Cela effraie Alexis et Haley qui alertent Richard grâce au système d'alarme. Arrivée aux bureaux de Richard, Richard et Kate découvre le nom de la victime sur le poignet : Gabriel Shaw, un patient d'un hôpital psychiatrique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: John Terlesky Drehbuch: Adam Frost, Nancy Kiu Altersempfehlung: ab 12