RTL TVI 13:45 bis 15:20 Sonstiges Ma jumelle diabolique USA 2016 Stereo Merken Le destin d'une mère à la merci de ses deux filles jumelles... Juliana et Deborah, deux soeurs jumelles, ont des caractères diamétralement opposés. Si Juliana est le portrait de la jeune fille modèle et studieuse, Deborah a un côté rebelle plutôt imprévisible, qui s'accentue davantage au décès de leur père. Lorsque leur mère leur annonce son projet de se remarier et de vendre la maison familiale, Juliana ne s'inquiète pas, elle sait que sa mère les aimera toujours autant. Mais Deborah n'est pas de cet avis. Vindicative, elle est prête à mettre en danger le bonheur de sa mère, ou pire... sa vie... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Yvonne Zima (Deb Hansen / Juliana Hansen) Claire Rankin (Eve Hansen) Garrett Hnatiuk (Deke) Rob Stewart (Winston Berlin) Varrick Grimes (Neighbor) Nabil Khatib (Billy) Vanessa Zima (Becky) Originaltitel: Killing Mommy Regie: Curtis Crawford, Anthony Lefresne Drehbuch: Trent Haaga Musik: Richard Bowers