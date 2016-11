RTL TVI 22:40 bis 23:35 Sonstiges Le meilleur pâtissier: à vos fourneaux Les gateaux d'enfance Stereo Merken Le Meilleur pâtissier : à vos fourneaux ! Semaine spéciale gâteaux d'enfance, c'est maintenant ! Cyril Lignac troque cette semaine son tablier de chef pour une blouse d'écolier et revisite les profiteroles. Nichés au coeur d'une coque en chocolat blanc, les petits choux seront accompagnés d'un crémeux au chocolat noir et d'un sorbet à la coco. 20/20 chef ! Puis Mercotte joue les profs d'EPS avec une recette surprenante : le " tennis cake ", un gâteau anglais de l'époque victorienne recouvert de pâte à sucre et de pâte d'amande. Il vous fera monter au filet ! Le chef pâtissier Carl Marletti vous dévoile son gâteau d'anniversaire ! Une bonbonnière en guimauve, du chocolat dans tous les sens et, bien sûr, une ribambelle de friandises à picorer. Il ne manque plus que les bougies à souffler ! Fous rires, langue qui fourche et autres ratés... Le Meilleur Pâtissier a également ses cancres du fond de la classe... c'est le bêtisier et c'est juste pour vous ! Armez-vous d'une feuille et d'un stylo car, nouveauté cette année, ce sont les enfants qui vous dictent leur recette préférée du goûter : les madeleines ! Enfin, nos pâtissiers amateurs vous feront fondre de plaisir avec la " brioche soleil" ! Vous êtes prêts - Alors à vos pupitres, pâtissez ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert