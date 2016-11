RTL TVI 20:20 bis 22:40 Sonstiges Le meilleur pâtissier Les gateaux d'enfance Stereo Merken Inédit pour cette 4ème semaine de concours ! Cyril Lignac et Mercotte vont retomber dans leurs souvenirs d'enfance pour une émission spéciale " gâteaux d'enfance " avec comme invités de marque... des enfants ! Pour l'épreuve du classique revisité, Cyril Lignac va proposer aux 9 pâtissiers amateurs encore en lice de revisiter le plus gourmand des desserts de restaurant : les profiteroles ! A eux de revisiter, tant sur la forme que sur le goût, ce grand classique que l'on aime manger au restaurant lorsque l'on est enfant, et qui est constamment réinventé par les plus grands chefs. Nos pâtissiers amateurs vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination tout en respectant les fondamentaux de la recette : la pâte à choux, une glace au parfum de leur choix, la chantilly et le chocolat. L'aventure au pays des gâteaux de notre enfance se poursuivra avec l'épreuve technique, une épreuve à l'aveugle signée Mercotte ! Cette semaine, le jury va demander aux pâtissiers de remettre au goût du jour un gâteau très ludique : le tennis cake. Ce dessert du XIXème siècle, qui régalait les enfants dans l'Angleterre Victorienne, se compose d'un biscuit très énergétique, surmonté d'une pâte d'amande, elle-même recouverte d'une pâte à sucre, toutes deux faites maison ! Cerise sur le gâteau, nos pâtissiers devront réaliser une décoration digne... d'un terrain de Wimbledon. Et pour la première fois dans "Le meilleur pâtissier", cette semaine dans l'épreuve créative, en plus du très renommé chef parisien Carl Marletti, Cyril et Mercotte s'entoureront d'un jury particulièrement exigeant : des enfants ! Munis du dessin du gâteau d'anniversaire de leurs rêves, ces 9 petits gourmands mettront au défi les pâtissiers et attendront de leurs réalisations des desserts d'exception. Princesse aux fruits rouges, Manga au chocolat ou encore Sarcophage en caramel : à nos pâtissiers de ravir les papilles des petits comme des grands. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert