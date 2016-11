RTL TVI 16:30 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Hélène F Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! Hélène, Jacqueline, Gaëlle, Annick et Aurore devront trouver cette semaine la tenue idéale pour le thème " Sexy avec une petite poitrine " avec un budget de 450 euros et pas un centime de plus ! Hélène, 34 ans, Parisienne et véritable fana du shopping, a pour habitude de ne pas être trop regardante sur le coût de ses achats. Elle ne fera qu'une bouchée de son budget, ce qui ne sera pas sans conséquence sur le déroulé de sa journée shopping... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping