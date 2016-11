RTL TVI 18:25 bis 19:00 Sonstiges Véto & co Stereo Merken Le rendez-vous vétérinaire préféré des Belges revient pour une saison inédite ! Cette année, nous serons plongés dans des univers originaux auprès de quatre nouveaux vétérinaires : celui d'Olivier, spécialiste des gros animaux, qui nous fera découvrir le monde parfois cocasse des animaux sauvages de Belgique. Nous suivrons également Manu et Laurent, un couple qui a ouvert sa propre petite clinique. Travail en équipe et personnalités fortes seront au rendez-vous ! Habituée des écuries de haut standing accueillant la crème de l'équitation belge, Emmanuelle nous livrera son quotidien en tant que vétérinaire spécialiste des équidés. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie