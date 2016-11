WDR 22:10 bis 23:45 Krimi Tatort Ein Schuß zuviel D 1979 Merken Zwei Untersuchungshäftlinge nehmen einen Vollzugsbeamten als Geisel und brechen aus der Haftanstalt aus. Vor dem Haupttor erschießt der Wachtmeister Jakobs einen der Ausbrecher, den Türken Suk. Kommissar Haferkamp sieht sich einer schwierigen Situation gegenüber, denn Wachtmeister Wörlemann wirft seinem Kollegen Jakobs vor, er habe voreilig und unnötig geschossen. Da Jakobs den Wahrheitsgehalt dieser Aussage bestreitet, wäre der flüchtige Tomi Selzer ein wichtiger Zeuge, aber Tomi stellt sich nicht, weil er keinesfalls ins Gefängnis zurück will. Er war unschuldig in Haft, durch die Geiselnahme jedoch muss er mit einigen Jahren Strafe rechnen. Haferkamp setzt alle Mittel ein, seines misstrauischen Zeugen habhaft zu werden. Beinahe zwangsläufig führen diese Verwicklungen zur Katastrophe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hansjörg Felmy (Kommissar Haferkamp) Willy Semmelrogge (Kreutzer) Thomas Ahrens (Tomi Selzer) Michaela May (Birgit) Nora Barner (Sisi) Herbert Stass (Rudi Jakobs) Vera Kluth (Frau Jakobs) Originaltitel: Tatort Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Wolfgang Mühlbauer Kamera: Kai Borsche