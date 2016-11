RTL TVI 13:40 bis 15:50 Sonstiges Dance Battle: Honey II USA 2011 Stereo Merken Du rythme et de la sueur pour atteindre ses rêves... Maria tente de se remettre sur le droit chemin après avoir connu quelques problèmes avec la justice. Elle revient dans le quartier où elle a grandi et survit grâce à de petits boulots. Elle a mis au placard ses rêves de danse jusqu'au jour où elle est accueillie par la mère de Honey Daniels. Celle-ci offre à Maria l'opportunité de changer de vie, avec de nouvelles règles, dont celle de se battre pour ses convictions. Avec l'aide de sa bande, Maria se sent prête à prendre sa revanche sur ses ennemis de toujours, les 718, lors de la Dance Battle Zone, une épreuve qui regroupe les plus redoutables équipes de danse... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katerina Graham (Maria Ramirez) Randy Wayne (Brandon) George "Gee" Alexander (N°1 des 718) Aaron Benjamin (Assistant de production) Luke Broadlick (N°1 des HD) Justin Deanda (N°2 des HD) Brandon Gonzales (Agent Blaine) Originaltitel: Honey 2 Regie: Bille Woodruff Drehbuch: Blayne Weaver, Alyson Fouse Musik: Sam Retzer, Tim Boland, Kadis, Sean, Tricia Holloway Altersempfehlung: ab 6