RTL TVI 12:15 bis 12:55 Sonstiges Tout s'explique Bière, je ne te jetterai pas la bière

Cette semaine, Thomas Van Hamme décolle pour l'Irlande, un autre pays de la bière ! Il part sur les traces de la stout, la célèbre bière brune. Mais vous connaissez l'adage, comme toutes les boissons alcoolisées, la bière est à déguster avec modération ! Quels sont les effets de l'alcool sur l'organisme - On vous les explique, démonstration à l'appui. Blanche, blonde, brune, d'abbaye ou trappiste... comment s'y retrouver - On prête toute une série de bienfaits à la bière... On démêlera le vrai du faux. Pour son défi, Nathan découvrira les chocolats à la liqueur. Eux aussi sont à consommer avec modération !

Moderation: Thomas Van Hamme
Originaltitel: Tout s'explique