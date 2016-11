Niederlande 1 20:30 bis 21:30 Sonstiges Witse Hondstrouw B 2011 Merken Tijdens een begrafenis wordt een lijk ontdekt op een kerkhof. De echtgenote en de schoonmoeder van het slachtoffer bevinden zich onder de rouwenden, maar niemand blijkt veel over de man te weten. Hij reisde veel voor het werk en wanneer hij thuis was, zonderde hij zich af. Zijn vrouw berust in de dood van haar echtgenoot en wordt daarbij gesteund door haar moeder en haar vriendin. Tot er in haar huis een kluis ontdekt wordt met een verrassende inhoud. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hubert Damen (Commissaris Witse) Viv Van Dingenen (Tine Smets) Daan Hugaert (Romain Van Deun) Marc Stroobants (Rudy Dams) Dirk Tuypens (Hoofdcommissaris Peter Wijtinckx) Günther Samson (Stef Cooreman) Bart Klein (Mark Cammaerts) Originaltitel: Witse Regie: Luc Coghe Drehbuch: Rita Bossaer