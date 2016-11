Phoenix 03:00 bis 03:45 Dokumentation Highway durch die Rocky Mountains Herbst D 2011 Live TV Merken Ein röhrender Wapiti-Hirsch mit seinem Harem blockiert einen Highway. Ernst Arendt und Hans Schweiger nehmen die Zuschauer mit auf eine ungewöhnliche Reise durch Nordamerika. Sie zeigen, wo man wegen Hirschen warten muss, wo Bergschafe schwere Highway Trucks ausbremsen, aber auch, wo die Tiere ganz artig über den Zebrastreifen gehen. Amüsant, die Hirschbrunft mitten in einem Touristenort: Liebestolle Hirsche, nervöse Ranger und neugierige Schaulustige mischen sich zu einem bunten Chaos. Die Tierfilmer beobachten auch, wie ein Bär sich neben der Straße den Winterspeck anfrisst oder wie ein Murmeltier Material für seinen Winterschlaf sammelt. Tiere haben viele Gründe auf oder neben die Straße zu kommen, das zeigen Ernst Arendt und Hans Schweiger auf ihrer amüsanten Reise durch die schönsten Landschaften Nordamerikas in einem traumhaften Herbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway durch die Rocky Mountains

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 373 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 173 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 103 Min. Projekt: Peacemaker

Actionfilm

kabel eins 01:40 bis 03:40

Seit 93 Min.