Phoenix 08:15 bis 09:00 Dokumentation Leuchtendes Land Indian Summer an Amerikas Ostküste D 2010 Zwischen Maine und Massachusetts liegt eine der landschaftlich reizvollsten Regionen Amerikas, sehr europäisch und doch ganz eigen mit ihren prächtigen Kolonialbauten. Leuchtende Wälder, sandige Strände, zerklüftete Küsten - im Herbst ist es in Neuengland an Amerikas Ostküste am schönsten. Dann ist "Indian Summer" - die ausgedehnten Wälder mit ihrer vielfältigen Mischung an Laubbäumen glühen in allen Farben. Historie ist hier allgegenwärtig - die Bewohner lieben ihr Land und pflegen ihre Tradition. Originaltitel: Leuchtendes Land