ORF 2 20:15 bis 21:15 Diskussion US-Wahl 16 ZIB Spezial mit Rundem Tisch A 2016 Stereo Live 16:9 Merken In einer ZIB Spezial geht Nadja Bernhard der Frage nach, wie die Welt auf den Wechsel im Weißen Haus reagiert. Neben einer Reportage aus den USA und einer Einschätzung von Professor Michael Werz vom Center for American Progress in Washington, berichten unsere Korrespondenten aus Peking, Kairo, Tel Aviv, London, Teheran, Paris und Berlin über die Reaktionen auf die Wahl in "ihren" Ländern und unsere Korrespondenten in Moskau und Brüssel widmen sich in LIVE-Schaltungen ausführlich den Auswirkungen der Wahl auf die Beziehungen der USA zu Russland bzw. Europa. Am anschließenden Runden Tisch bei Ingrid Thurnher analysieren Regierungspolitiker und Experten das Ergebnis dieser für Europa und die ganze Welt entscheidenden Wahl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadja Bernhard, Ingrid Thurnher Originaltitel: ZIB Spezial mit Rundem Tisch