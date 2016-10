France 3 23:20 bis 00:30 Sonstiges Pièces à conviction Uramin-Areva, la suite Stereo 16:9 Merken Areva, le champion français du nucléaire, a perdu des milliards. Aujourd'hui, l'entreprise est découpée en morceaux, et l'Etat devra mettre la main à la poche. Anne Lauvergeon, l'ancienne dirigeante de l'entreprise publique, a été mise en examen en mai dernier, et deux enquêtes judiciaires sont en cours. Cette affaire d'Etat a tous les ingrédients d'un polar : manoeuvres de déstabilisation, manipulations et enquêtes menées par des détectives privés. Depuis trois ans, "Pièces à conviction" enquête sur ce dossier, qui prend désormais une nouvelle ampleur. L'émission révèle les enjeux politiques, les jeux de pouvoir jusqu'au plus haut sommet de l'Etat, ainsi que les alliances secrètes entre les différents protagonistes. Le naufrage est-il le résultat de mauvais choix stratégiques ou le fruit d'une opération qui visait à tuer le géant Areva - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Virna Sacchi Gäste: Gäste: Anne Lauvergeon, Pascal Henry