Manfred Heitz ist Knastpfarrer. Seine "Kirche" in der JVA Frankenthal ist immer voll. Im Kapellraum predigt er jeden Sonntag vor Totschlägern, Vergewaltigern, Einbrechern. Manfred Heitz ist dort vor allem Seelsorger, der an seine Schweigepflicht gebunden ist. Deshalb ist er für die Knastis oft der Einzige, dem sie sich in all den Jahren anvertrauen. Ein tröstendes Gespräch, ein Buch, ein bisschen Geld für Kaffee. Täglich richten die Gefangenen kleine Wünsche an Heitz. Doch der Seelsorger betreut gut 400 Gefangene. Nicht allen kann er es recht machen, ihre Wünsche erfüllen. Eigentlich hatte sich der 40-Jährige auf einen ruhigen Dienst als Gemeindeseelsorger eingestellt. Doch vor zwei Jahren wurde die Stelle in der nahe gelegenen JVA Frankenthal frei. Kurzentschlossen wechselte er. Statt Kaffeeklatsch mit Rentnern redet er jetzt den ganz harten Jungs ins Gewissen. Bereut hat er es nicht. Aber der Alltag ist deutlich härter geworden. Die JVA Frankenthal ist 40 Jahre alt, investiert wurde wenig. Kein Politiker traut sich, Geld für Gefangene auszugeben, solange im Land Schulen vergammeln. Doch die Tristesse bedeutet viel Arbeit für den Gefängnisseelsorger. Die Zellen sind nur 8,5 Quadratmeter groß. Viele Häftlinge sind depressiv. Denn wer nicht in der Wäscherei oder der Küche arbeitet, kommt nur selten aus der Zelle raus. Schlafen, essen, auf Toilette gehen. All das geschieht in der Zelle. Nur eine Stunde pro Tag dürfen die Häftlinge im engen Innenhof im Kreis laufen. Wer psychisch nicht gefestigt ist, geht da schnell unter. "Mensch Leute" begleitet den "Knastpfarrer" bei seiner täglichen Arbeit in der JVA Frankenthal. Und gewinnt spannende Einblicke in eine Parallelgesellschaft hinter Gittern.