RTS Un 21:20 bis 23:00 Sonstiges Entre deux mères F 2016 Stereo Untertitel Merken Alice Leroy, quatre ans, disparaît sur une plage. Elle s'est probablement noyée. Onze ans plus tard, alors que Sarah, sa mère, n'a jamais pu faire son deuil, Alice réapparaît. Une enquête révèle qu'Alice a été kidnappée par Jeanne Vivier. Elle l'a élevée comme sa propre fille et se retrouve confrontée à la douleur qu'elle a fait subir à la famille Leroy: Alice lui est arrachée, elle doit rejoindre ses parents biologiques. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Sarah Leroy) Armelle Deutch (Jeanne Vivier) Marylin Lima (Alice Leroy) Originaltitel: Entre deux mères Regie: Renaud Bertrand Drehbuch: Delphine Labouret, Didier Le Pêcheur, Chris Lang