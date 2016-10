MDR 15:30 bis 16:00 Magazin Auf schmaler Spur D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die guten alten Dampfloks, gleichsam die ungetümen schweren Dinosaurier aus der Frühzeit der Eisenbahn, sind heute in vielen Eisenbahnmuseen der Besuchermagnet. Im alten Bahnbetriebswerk von Weimar beim jährlichen großen Eisenbahnfest ist das anders: Hier haben sich Bahnfreunde vor allem den Diesel- und E-Loks verschrieben. Und auch unter diesen gibt es ja inzwischen wahre "Methusalems der Schiene". Zum Beispiel die NOHAB, eine Diesellokomotive, die seit 1949 in Schweden gebaut wurde. Ein Exemplar dieser unverwüstlichen Lokreihe besuchen Corina Pfrenzinger und Robby Mörre in der neuen Ausgabe des MDR-Bahnmagazins "Auf schmaler Spur". Außerdem erkunden sie eine russische "Taigatrommel", sowie ein rumänisches "U-Boot" - allesamt Namen, die Bahnenthusiasten wie kostbare Schokolade auf der Zunge zergehen... Doch auch Dampflokfreaks kommen in der Sendung auf ihre Kosten: Wir reisen mit unserer Kamera im "1K-Zug" mit, dem neuen Vorzeigezug der sächsischen Schmalspurbahnen und besuchen Dietmar Pohl in Oschatz, der auf seiner riesigen Modellbahn eben diesen Schmalspurbahnen und ihren Dampfloks im Maßstab 1:87 ein Denkmal gesetzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Corina Pfrenzinger, Robby Mörre Originaltitel: Auf schmaler Spur