ATV 2 06:20 bis 08:10 Komödie Der Windhund F 1979 Nach einen Roman von Michel Grisola Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der französische Geheimagent Kommissar Stanislas Borovitz ist bekannt für seine ungewöhnlichen Methoden, Verbrechen aufzuklären. Als er von höchster Stelle beauftragt wird, einen Polizistenmord in Nizza zu untersuchen, wird der Fall als so gut wie erledigt betrachtet. Bei seinen Ermittlungen stößt der Kommissar allerdings auf Korruption in den eigenen Reihen. Schnell wird ihm klar, dass er mit harten Bandagen kämpfen muss, um den Verbrechern Einhalt zu gebieten. Doch in Borovitz scheinen sie ihren Meister gefunden zu haben. Denn mit Charme, Humor und schlagkräftigem Durchsetzungsvermögen löst er bekanntlich jeden Fall!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Paul Belmondo (Antonio Cerutti) Georges Géret (Théodore Musart) Jean-François Balmer (Inspektor Massard) Claude Brosset (Achille Volfoni) Julie Jézéquel (Charlotte) Michel Beaune (Marcel Langlois) Tony Kendall (Rey) Originaltitel: Flic ou voyou Regie: Georges Lautner Drehbuch: Jean Herman Kamera: Henri Decaë Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 394 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 154 Min.