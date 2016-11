RTS Un 10:00 bis 11:05 Sonstiges Culte de la Réformation Stereo Live Merken Pour le dimanche de la Réformation, les paroisses protestantes de Lausanne nous invitent à fêter le début du jubilé du 500ème anniversaire de la Réforme par un culte en l'église de St-François. Edifiée dans les années 1270, l'église de Saint-François est le premier lieu à Lausanne où les idées de la réforme sont prêchées. Avec la mise en place de la Réforme protestante, l'église devient alors un temple lors de l'invasion des Bernois en 1536. Qu'est devenu aujourd'hui l'esprit et les idées de la Réforme - Que faire de ces valeurs dans le futur - Le culte est présidé par les pasteurs Jean-François Ramelet de Lausanne et Carolina Costa de Genève. A l'orgue, Benjamin Righetti. In Google-Kalender eintragen