TV5 00:11 bis 00:56 Sonstiges Capitaines des hauts-fonds CDN 2015 Merken Sur les eaux du fleuve Saint-Laurent, trois capitaines de métier nous font découvrir au fil d'une saison de pêche, les hauts et les bas d'une industrie en pleine mutation. Rencontre avec des hommes passionnés par la mer et par leur profession : Jean-Pierre Élément, Marco Turbide et Germain Cyr. In Google-Kalender eintragen Regie: Cédric Landry