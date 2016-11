TV5 14:45 bis 15:30 Sonstiges Mes chers disparus! Ils restent... F 2015 Merken José et Marianne sont contraints de cohabiter avec les trois fantômes incontrôlables. Une cohabitation qui n'est pas de tout repos ! Marianne découvre enfin qui est son père, à son grand désespoir, et José ferait bien se méfier du sien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Le Tellier (Marianne) Catherine Arditi (Marie) Hubert Saint-Marcary (Jérôme) Sandra Nkake (Brigitte) Jean-Baptiste Maunier (Alphonse) Marie Petiot (Claire) Zacharie Chasseriaud (Félix) Originaltitel: Mes chers disparus! Regie: Stéphane Kappes Drehbuch: Marie Sanse, André Maroni Musik: Xavier Berthelot

Jetzt im TV Duell der Degen

Abenteuerfilm

ARTE 13:45 bis 15:50

Seit 99 Min. Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:15

Seit 84 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 34 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 34 Min.