Sky Sport 2 23:45 bis 01:45 Fußball Fußball: European Qualifiers Kroatien - Island, Gruppe I Stereo 16:9 HDTV Auf Island sorgen nicht nur Vulkane für einen bebenden Untergrund, sondern auch die spektakulären Fußballabende in der Laugardalsvöllur-Arena in Reykjavik. Die Heimstätte der Inselkicker verwandelte sich dank der Treffer von Elmar Bjarnason und Augsburgs Alfred Finnbogason auch gegen die Türkei (2:0) in ein "nordisches Tollhaus". WM 2018? Voll im Blick! "Klar haben wir den Anspruch dabei zu sein. Schließlich sind wir keine Underdogs mehr", gab Keeper Hannes Halldorsson zu verstehen. Allerdings müssen die "Wikinger" für ihren nächsten Coup gen Adria stechen und bei den punktgleichen Kroaten (7 Pkt.) ran. Das Starensemble von Trainer Ante Cacic bejubelte zuletzt e.