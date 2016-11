TV5 09:05 bis 09:32 Sonstiges Épicerie fine: Terroirs gourmands Menthe et raisin muscat du Comtat Venaissin Merken Au pied du Mont Ventoux, dans le Comtat Venaissin, la culture du raisin muscat s'épanouit pleinement. Mendy dédie toute son énergie à ce fruit à la peau bleutée et veloutée. Dans sa ferme pédagogique de L'Oiselet, Rose accueille petits et grands pour transmettre son savoir sur les plantes aromatiques. In Google-Kalender eintragen Moderation: Guy Martin Originaltitel: Épicerie fine: Terroirs gourmands