Sky Sport Austria 15:00 bis 17:00 Basketball Basketball: Österreich ece Bulls Kapfenberg - Klosterneuburg Dukes, 8. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Aufatmen in Kapfenberg! Ausgerechnet gegen den amtierenden ABL-Champion Oberwart gelang den Bulls nach vier Pleiten in Serie der Befreiungsschlag. Mit 70:48 gewannen die Steirer bei den Gunners und gaben damit die "rote Laterne" an die Dukes ab. "Wir haben in der ersten Hälfte sehr souverän genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", sagte Headcoach Michael Schrittwieser zufrieden. "Wir haben daher verdient gewonnen, auch wenn es in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut geklappt hat." Jetzt kommt es in der Steiermark zum Kellerduell gegen Schlusslicht Klosterneuburg. Knüpfen die Bulls an den Erfolg gegen Meister Oberwart an? Oder finden die Dukes nach fünf Niederlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

