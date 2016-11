Sky Sport Austria 21:15 bis 23:45 Basketball Basketball: Österreich WBC Raiffeisen Wels - BC Hallmann Vienna , 7. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Der WBC Wels hat die Tabellenführung in der Herren-Basketball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. In der sechsten Grunddurchgangs-Runde setzten sich die Oberösterreicher auswärts bei UBSC Graz knapp 75:70 durch und feierten damit ihren fünften Saisonsieg. Allerdings benötigten die Welser ein bisschen, um in ihren gewohnten Flow zu kommen. Denn zur Pause lagen die Hausherren noch recht deutlich mit 47:38 voran. Am Ende bewies der Vizemeister den längeren Atem. Diesen wollen die Korbjäger auch gegen den BC Hallmann Vienna haben. Die Bundeshauptstädter verbuchten - nach dem 0:4 Fehlstart in die Saison - gegen die Raiffeisen Fürstenfeld Panthers den zweiten Sieg (78:68) in Serie und kletterten auf den sieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie