ATV 2 03:10 bis 03:50 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Gnadenlos USA 2007 Stereo Merken Garret führt eine Gruppe jugendlicher Straftäter durch die Gerichtsmedizin, weil er hofft, dass der schockierende Anblick der Toten und ihre Schicksale die Teenager erschrecken und ihnen den Wert des menschlichen Lebens verdeutlichen. Doch die Jugendlichen sind nicht so leicht zu beeindrucken wie er gedacht hat. Jordan und Woody untersuchen indessen den Mord an einer jungen Frau. Die beiden stehen bei ihren Nachforschungen unter großem Zeitdruck, weil das Opfer schwanger war und das Baby von dem Täter offenbar mitgenommen wurde. Während ihrer Ermittlungen findet Woody heraus, dass Jordan ein schwerwiegender Fehler unterlaufen ist, der den ganzen Fall gefährden könnte?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Carla Gallo (Marissa Owens) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Craig Ross Jr. Drehbuch: Tim Kring, Brett Mahoney Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 387 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 172 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 117 Min. The Loneliest Planet

Thriller

ARTE 01:55 bis 03:40

Seit 92 Min.