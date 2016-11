ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Prometheus USA 2002 Stereo Merken Eine Fernsehreporterin besucht mit ihrem Team das Stargate-Center und zwingt General Hammond (Don S. Davis) sie herumzuführen, weil sie sonst geheime Informationen an die Öffentlichkeit geben würde. Jonas (Corin Nemec) und Sam Carter (Amanda Tapping) zeigen dem Fernsehteam das Raumschiff 'Prometheus', das zur einen Hälfte aus menschlicher und zur anderen Hälfte aus außerirdischer Technologie besteht. Plötzlich entpuppen sich jedoch vier Mitglieder der Crew als Terroristen. Sie überwältigen die Wärter, nehmen Sam gefangen und machen sich mit dem Raumschiff auf den Weg ins All? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don Davis (General Hammond) Corin Nemec (Jonas Quinn) George Wyner (Al Martell) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Andrew D. Wilson Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

