ATV 20:15 bis 21:45 Trickfilm Yogi Bär USA, NZ 2010 2016-11-15 00:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Yogi Bär und sein bester Freund Boo Boo leben im wunderschönen Jellystone-Park. Ihre Freizeit verbringen die beiden Freunde am liebsten damit, die vollgepackten Picknickkörbe der Besucher zu stehlen. Doch das könnte sich bald ändern, denn dem Naturpark droht die Schließung. Bürgermeister Brown hat öffentliche Gelder schlecht verwaltet und hofft durch den Verkauf des Parks wieder an Geld zu gelangen. Das können Yogi Bär und Boo Boo nicht akzeptieren und verbünden sich mit dem Ranger Smith. Mit vereinten Kräften wollen die drei den Park vor dem Untergang bewahren. Aber dazu muss sich Yogi Bär einiges einfallen lassen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Cavanagh (Yogi Bär) Anna Faris (Boo Boo) T. J. Miller (Ranger Jones) Andrew Daly (Bürgermeister Brown) Nate Corddry (Stabschef) Dean Knowsley (Agent Florimo) David Stott (Schneider des Bürgermeisters) Sprecher: Thomas Danneberg (Yogi Bär) Robin Kahnmeyer (Boo Boo) Originaltitel: Yogi Bear Regie: Eric Brevig Drehbuch: Jeffrey Ventimilla, Joshua Sternin, Brad Copeland Kamera: Peter James Musik: John Debney