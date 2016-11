ATV 18:20 bis 18:50 Comedyserie 2 Broke Girls Angriff des Killer-Apartments USA 2016 2016-11-16 15:30 Stereo Merken Randy würde Max gern besser kennenlernen und will zur Abwechslung die Nacht in ihrer Wohnung verbringen. In der heruntergekommenen Bruchbude der beiden Damen dauert es allerdings nicht lange, bis sich der Anwalt eine Verletzung an einem Nagel zuzieht und ins Krankenhaus muss. Caroline versucht indes, eine Alkohollizenz für ihre Dessert-Bar zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ed Quinn (Randy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Kathleen Marshall Drehbuch: Charles Brottmiller Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12