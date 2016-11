ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Alarm, Alarm! USA 2003 2016-11-16 07:50 Stereo Merken Lorelai und Sookie stehen kurz davor, das Dragonfly Inn zu übernehmen. Um an die nötigen Genehmigungen für den Beginn der Bauarbeiten zu kommen, muss sich Lorelai jedoch auf einen Deal mit Taylor einlassen. Rory ist übers Wochenende in Stars Hollow und trifft dort zufällig auf Dean, der sie spontan zu seiner Hochzeit am nächsten Tag einlädt. Rory und Lorelai beschließen letztlich, die Einladung wahrzunehmen. Doch als Dean am Vorabend seines Hochzeitstags seinen Junggesellenabend bei Luke feiert, verkündet er im betrunkenen Zustand, wie sehr er Rory liebt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Sean Gunn (Kirk Gleason) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Chris Long Drehbuch: Jane Espenson Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

