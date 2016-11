Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges "Portrait of the Artist as a Young Bitch" Merken Susanne Amatosero setzt sich mit der Definition des Künstlers bzw. der Künstlerin auseinander. Im Gespräch mit ihrer Freundin Sally stellt the Artist die Frage, was denn eigentlich ein Künstler sei: "Einer, der sich wie ein Kind benimmt und daher als Genie angesehen wird", meint Sally. Aber Frauen? Sallys lakonische Antwort: "Frauen sind immer entweder zu jung oder zu alt." Artist: "Für was?" Sally: "Für alles." Im Spannungsverhältnis dieser Fragen entwirft die Autorin den Werdegang einer unangepassten Künstlerin, zeigt ihre Sozialisation in dörflich engen, katholisch geprägten Verhältnissen, aus denen sie ausbricht. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Lisa Hrdina, Julia Holmes, Tim Grobe, Erik Schäffler Regie: Susanne Amatosero Musik: Matthias Arfmann