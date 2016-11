Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Stars der deutschen Opernwelt: Elisabeth Grümmer und Rudolf Schock. Ausschnitte aus Opern von Carl Maria von Weber, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Peter Iljitsch Tschaikowski u.a. Merken Innerhalb weniger Tage sind vor 30 Jahren, im November 1986 zwei der großen Künstlerpersönlichkeiten deutscher Herkunft verstorben: die Sopranistin Elisabeth Grümmer (Jahrgang 1911) und der Tenor Rudolf Schock (Jahrgang 1915). Für ihren beseelten Ausdruck und ihr makelloses Legato war die Grümmer berühmt: in den 1950er und 1960er Jahren hat man sie im jugendlich dramatischen Fach, besonders in Opern von Mozart, Weber und Wagner gefeiert. Ihre Karriere war ausschließlich auf das "seriöse" Fach konzentriert, während ihr Tenorkollege Rudolf Schock enorme Popularität durch seine Auftritte im unterhaltenden Repertoire genossen hat. Für die Nachwelt haben seine zahlreichen Film- und Fernseh-Auftritte aber auch sein immenses Wirken in der Oper ein wenig überdeckt: an vielen Bühnen Europas ist Rudolf Schock in Opern von Mozart, Wagner, Offenbach, Verdi, Puccini und Richard Strauss bejubelt worden. In Google-Kalender eintragen

