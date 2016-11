Bayern 2 00:12 bis 02:00 Sonstiges Concerto bavarese Fränkische Komponisten Uwe Strübing zum 60. Geburtstag Merken <bk>Uwe Strübing: "Walking along in Autumn" op. 36 Nr. 2 (Berliner Saxofon Ensemble); "The Love Songs of Ennod Toile" op. 35 (Ensemble Dirrekt); "Im Schutze der Dunkelheit" op. 32 (Nürnberger Akkordeon-Orchester, Leitung: Stefan Hippe); "Der Traum von den fünf großen H" op. 38 (Jörg Krämer, Flöte; Lilo Kraus, Harfe; Peter Selwyn, Klavier); "Artotop" op. 100 (Nürnberger Symphoniker, Leitung: Alexander Shelley); "Blick vom Turm" op. 69 (Prometheus Trio); "Schneewege" op. 59 (Irene Kurka, Sopran; Susanne Kessel, Klavier); "Vier Graphiken" op. 19 (Roseau-Quintett); "Canzone" op. 82 Nr. 2 (Irene Kurka, Sopran; Uwe Strübing, Klavier) In Google-Kalender eintragen