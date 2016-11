Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges radioTexte am Dienstag Michael Schulte: "Eine Kindheit in Damaskus" Merken Italien, Spanien, Südostasien, USA waren die wichtigsten Stationen des Schriftstellers Michael Schulte, dessen Leben sich wie eine abenteuerliche Road-Novel liest. Bereits seine Kinder- und Jugendjahre wurden durch ständige Wohnortswechsel geprägt. Der 1941 in München geborene Autor wuchs in mehreren niederbayerischen Dörfern und in Damaskus auf. Dort verbrachte die Familie drei Jahre. Da die junge, unabhängige Syrische Republik 1946 ein Heer brauchte, hielt die Regierung unter Staatspräsident Schukri al-Quwatli nach hochrangigen Offizieren Ausschau. Ihre Mitglieder stießen auf "Colonel Heigl", Schultes Stiefvater, der ein verlockendes Angebot erhielt: Aufbau der syrischen Armee nach Gutdünken, lukratives Einkommen, luxuriöse Wohnung, Dienstwagen mit Chauffeur. In seinen Erinnerungen beschreibt Schulte den Alltag in der syrischen Hauptstadt, berichtet von schrulligen Europäern und orientalischen Bräuchen, schildert seine Erlebnisse in einer österreichischen Zwergschule mit merkwürdigen Erziehungsmethoden sowie seine Eindrücke im lauten, aber duftenden Souk. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Andreas Wimberger (Es liest)