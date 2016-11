Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Biermann und Brecht Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Der Liedermacher Wolf Biermann / Bertolt Brecht. Gedichte und Lieder / Das Kalenderblatt 15.11.1868: August Fischer geboren, Klebstofferfinder. Von Silke Wolfrum Merken Nur wer sich ändert, bleibt sich treu - Der Liedermacher Wolf Biermann. Autor und Regie: Martin Schramm. Er konnte nie ein Buch oder eine Schallplatte in der DDR veröffentlichen - und wurde doch zum vielleicht bekanntesten Dichter dieses Landes. Und das SED-Regime half dabei kräftig mit. Denn das entzog dem unbequemen Biermann nach einem Konzert in der ausverkauften Sporthalle in Köln 1976 die Staatsbürgerschaft, um ihn kalt zu stellen. Doch Biermanns Ausbürgerung wurde zum gesamtdeutschen Medienereignis. Völlig überraschend protestierte nicht nur die westeuropäische Linke gegen den Rauswurf, sondern auch über hundert prominenten Schriftsteller und Künstler der DDR selbst. Biermann war die Vorhut gewesen, der Gradmesser für das, was möglich war in der DDR. Seine ungebrochene Stimme hatte Hoffnung gemacht auf einen besseren, menschlichen Sozialismus und der vermeintliche Coup gegen ihn, wurde zum "ersten Fanfarenstoß am Grab der DDR". Und Biermann selbst - er blieb sich treu, indem er sich änderte. Der "Troubadur der deutschen Zerrissenheit" verlor im Westen nicht nur den Glauben an den positiven Wandel in der DDR, sondern auch an den Kommunismus selbst. Die Themen wandelten sich fortan - Scharfsinn, Wortgewalt und Poesie des "ausgebufften Bühnenmonsters" aber blieben. In Google-Kalender eintragen