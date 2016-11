Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Karl-Heinz Kamp, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, zum Treffen der EU-Verteidigungsminister / Gespräch mit Dieter Hanitzsch, Karikaturist, zum neuen US-Präsident Donald Trump / Gespräch mit Kristian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, zur Reise von Frank-Walter Steinmeier nach Ankara / 10 Jahre Siemens-Skandal / Immer mehr Kinder, immer weniger Trainer - Fußball-Boom überfordert Amateur-Vereine / Die Presse mit Till Ottlitz / Gedanken zum Tag mit Petra Biehler / Ende der Welt: Entgleisung? Wenn EU-Beamte in Havanna feiern. Von Heinz Gorr Merken Gespräch mit Karl-Heinz Kamp, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, zum Treffen der EU-Verteidigungsminister / Gespräch mit Dieter Hanitzsch, Karikaturist, zum neuen US-Präsident Donald Trump / Gespräch mit Kristian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, zur Reise von Frank-Walter Steinmeier nach Ankara / 10 Jahre Siemens-Skandal / Immer mehr Kinder, immer weniger Trainer - Fußball-Boom überfordert Amateur-Vereine / Die Presse mit Till Ottlitz / Gedanken zum Tag mit Petra Biehler / Ende der Welt: Entgleisung? Wenn EU-Beamte in Havanna feiern. Von Heinz Gorr In Google-Kalender eintragen Moderation: Kerstin Grundmann

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 291 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 51 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 51 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 51 Min.