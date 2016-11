SWR 2 21:03 bis 22:00 Jazz Jazz Session: Aus dem Archiv Acoustic Grooves. Das Craig Taborn Trio beim Festival Enjoy Jazz 2011 Merken "Hypnotische Grooves" attestiert man ihm gerne, dem Pianisten und Keyboarder Craig Taborn. Eine passende Umschreibung für die Kunst des Amerikaners, Jazz und Club Beats miteinander zu verbinden. In den Bands von James Carter hat er gespielt, mit Dave Douglas, Chris Potter oder Roscoe Mitchell, aber eben auch im Umfeld der Detroiter Techno-Szene. Bei Enjoy Jazz im Heidelberger Karlstorbahnhof war Taborn 2011 mit seinem akustischen Klaviertrio zu hören. Zusammen mit Gerald Cleaver am Schlagzeug und Thomas Morgan am Kontrabass verortete er hier den modernen Jazz zwischen pulsierenden Kompositionen und freien Improvisationen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Julia Neupert