Super RTL 22:45 bis 00:35 Filme Fast Girls - Lauf für deinen Traum GB 2012 Stereo HDTV Die beiden Mädchen Lisa und Shania stammen aus äußerst unterschiedlichen Verhältnissen. Lisa ist wohl behütet und begütert aufgewachsen, nie hat sie gelernt, was Geldprobleme sind. Bei Shania sah es hingegen anders aus, sie musste sich alles hart erarbeiten. Doch ihre Liebe zum Sport eint die beiden Teenagerinnen: Ihr großes Ziel ist es, für Großbritannien als Staffelläuferinnen bei den Olympischen Spielen anzutreten. Doch auf dem Weg müssen Shania und Lisa ihre gegenseitigen Vorurteile überwinden. Als Shania wegen Undiszipliniertheit aus dem Kader geworfen wird, muss Lisa sich entscheiden: Will sie für den Erfolg der Mannschaft ihre Vorbehalte gegenüber der Konkurrentin zurückstellen? Schauspieler: Lenora Crichlow (Shania Andrews) Lily James (Lisa Temple) Bradley James (Carl) Lorraine Burroughs (Trix Warren) Rupert Graves (David Temple) Phil Davis (Brian) Tiana Benjamin (Tara Andrews) Originaltitel: Fast Girls Regie: Regan Hall Drehbuch: Noel Clarke, Jay Basu, Roy Williams Kamera: John Lynch Musik: Richard Canavan Altersempfehlung: ab 6