Super RTL 20:15 bis 22:45 Komödie Auf immer und ewig USA 1998 Stereo Untertitel HDTV Frankreich, im 16. Jahrhundert. Seit ihr Vater verstorben ist wird die Königstochter Danielle von ihrer Stiefmutter Rodmilla und deren Töchtern Marguerite und Jacqueline wie eine Dienstmagd behandelt. Sie muss putzen, waschen, kochen und hat kaum Zeit für sich selbst. Eines Tages ertappt Danielle im Garten des Anwesens einen Apfeldieb, stellt jedoch zu ihrem Erstaunen fest, dass es sich dabei um niemand Geringeren als den Prinzensohn Henry handelt. Prompt verlieben sich die beiden ineinander und vereinbaren ein heimliches Stelldichein. Als Rodmilla davon Wind bekommt, findet die Liaison ein jähes Ende. Denn die böse Stiefmutter möchte eine ihrer leiblichen Töchter an den Königshof zu vermählen ... Die Geschichte vom Aschenputtel, das einen Prinzen heiratet, ist wohl eines der berühmtesten Märchen der Welt und existiert in unzähligen Varianten. Andy Tennants Version ist vom Dekor und den Kostümen her klassisch zu nennen, dafür stattet er die Figuren mit einem modernen Bewusstsein aus, was seinem mit vielen prominenten Darstellern besetzten Film einen zusätzlichen Reiz verleiht. Schauspieler: Drew Barrymore (Danielle De Barbarac) Anjelica Huston (Rodmilla De Ghent) Dougray Scott (Prinz Henry) Jeanne Moreau (Grande Dame) Patrick Godfrey (Leonardo Da Vinci) Megan Dodds (Marguerite De Ghent) Melanie Lynskey (Jacqueline de Ghent) Originaltitel: EverAfter Regie: Andy Tennant Drehbuch: Susannah Grant, Andy Tennant, Rick Parks Kamera: Andrew Dunn Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 6