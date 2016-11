DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Feature Grau - vom Siegeszug einer Nicht-Farbe Merken Fassaden, Autos, Kleidung - seit Jahren spielen graue Farbtöne eine wichtige Rolle in Architektur und Design. Grau steht für Sachlichkeit und Neutralität, aber auch für Eleganz und Zeitlosigkeit. Während die Bildschirmwelten immer farbentoller erscheinen, entstehen im öffentlichen Raum regelrechte Grauzonen. Ist dieser Trend Ausdruck einer ästhetischen Verarmung oder Zeichen einer subtilen Farbkultur? Der Autor sucht nach Antworten im Farbarchiv eines Trendscouts, im Studio einer Farbpsychologin, in einem japanischen Teehaus. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hans-Peter Bögel, Uta Simone Regie: Nikolai von Koslowski