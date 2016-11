DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik Der Komponist und Gambist Gottfried Finger Merken Der wahrscheinlich aus Olmütz stammende Komponist Gottfried Finger (um 1660-1730) kann als musikalischer Kosmopolit bezeichnet werden: Er wirkte unter anderem in der königlichen Hofkapelle in London, als Hofmusiker der preußischen Königin Sophie Charlotte in Berlin und als Kammermusiker in Innsbruck, Heidelberg und Mannheim. Darüber hinaus hielt er sich jeweils für längere Zeit in Frankreich, Italien und in Wien auf und veröffentlichte seine Notenausgaben zumeist in Amsterdam. Neben zahlreichen Bühnenwerken hinterließ Finger auch eine stattliche Anzahl von Sonaten und Suiten für Viola da gamba. In Google-Kalender eintragen