DR Kultur 15:05 bis 15:30 Sonstiges Kakadu Medientag Kinotipp: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" / Computerspieltipp: "Just Dance 2017" / Rund ums Internet - Fragen und Antworten (6): Kann man Sachen aus dem Internet wieder löschen? / Buch- und Hörbuch-Tipp: "George" von Alex Gino Merken Kinotipp: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" / Computerspieltipp: "Just Dance 2017" / Rund ums Internet - Fragen und Antworten (6): Kann man Sachen aus dem Internet wieder löschen? / Buch- und Hörbuch-Tipp: "George" von Alex Gino In Google-Kalender eintragen Moderation: Tim Wiese

Jetzt im TV Duell der Degen

Abenteuerfilm

ARTE 13:45 bis 15:50

Seit 100 Min. Snooker

Sport

Eurosport 14:00 bis 18:15

Seit 85 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 14:50 bis 15:50

Seit 35 Min. Märkte

Dokumentation

3sat 14:50 bis 15:35

Seit 35 Min.