Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Jazz live Omer Klein Trio Merken Freunde des Klaviers kamen bei der diesjährigen Jazzbaltica besonders auf ihre Kosten. Iiro Rantala, Omar Sosa, Anke Helfrich, Wolfgang Dauner, Joachim Kühn und Omer Klein setzten pianistische Glanzlichter, auch wenn dies nicht als thematischer Schwerpunkt angedacht war. Der Entschluss des Künstlerischen Leiters Nils Landgren, zwei Trios direkt hintereinander zu platzieren, mochte auf dem Papier vielleicht gewagt erscheinen, erwies sich aber als Glücksgriff. Denn nach dem brillanten freigeistigen Auftritt Joachim Kühns lieferte Omer Klein einen ästhetischen Kontrapunkt, und das nicht minder mitreißend. Neben entspannten, groovebetonten Stücken bietet sein Trio viele komplexe Momente und überraschende Wendungen - und den Dreien gelingt es immer wieder, alles verblüffend leicht klingen zu lassen. Dazu tragen auch einfache, sangliche Motive bei, vieles ist eingängig, aber nie flach. Omer Klein, in Israel geboren und nach Studien in Boston und New York heute in Düsseldorf zu Hause, verbindet organisch Nahöstliches und Nordafrikanisches, Elemente aus europäischer Klassik und US-Jazztradition zu einem stimmigen Amalgam, das seine Wirkung nicht verfehlt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karsten Mützelfeldt Gäste: Gäste: Omer Klein (Piano), Haggai Cohen-Milo (Kontrabass), Amir Bresler (Schlagzeug)