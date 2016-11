ORF 1 03:25 bis 04:05 Arztserie Grey's Anatomy Der magische Moment USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken In einer aufwendigen Operation sollen am Seattle Grace Hospital siamesische Zwillingen getrennt werden. Die Ärzte werden in Teams aufgeteilt. Zunächst läuft alles gut, doch dann versagen bei Brandy die Nieren. Teddy verlangt von Cristina, ihr alle Details von Henrys Operation zu erzählen, doch es ist zuviel für sie, Teddy bricht zusammen. Ben möchte gerne mit Bailey zusammenziehen. Bailey ist jedoch von dem Vorschlag gar nicht so angetan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Steve Robin Drehbuch: Shonda Rhimes, Zoanne Clack Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

