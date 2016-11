ORF 2 00:25 bis 01:50 Drama Der Junge im gestreiften Pyjama USA, GB 2008 Nach dem gleichnamigen Roman von John Boyne Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sensible, ergreifende Verfilmung des preisgekrönten Romans von John Boyne. Asa Butterfield ('Hugo Cabret') freundet sich als Sohn eines SS-Offiziers und KZ-Kommandanten mit einem gleichaltrigen, im Vernichtungslager internierten Buben an. Eine Freundschaft, die aus Kinderaugen einen ungewohnten Blick auf das Grauen des Holocaust werfen lässt. Anfang der 1940er Jahre. Der achtjährige Bruno verlässt mit seiner Familie die Stadt Berlin. Sein Vater, ein hochrangiger SS-Offizier, übernimmt eine Kommandantur im Osten des Landes. Bei den Streifzügen durch die neue Umgebung begegnet Bruno dem jüdischen Buben Shmuel, der in Häftlingskleidung hinter Stacheldrahtzaun gefangen ist. Weder ahnt Bruno, welch grauenvolles Verbrechen auf dem abgesperrten Terrain begangen wird, noch, dass sein Vater die Verantwortung für das KZ trägt. Aus der Begegnung der Buben entwickelt sich Freundschaft, aus dem vermeintlichen Abenteuer eine Tragödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Asa Butterfield (Bruno) Vera Farmiga (Mutter) David Thewlis (Vater) Rupert Friend (Lieutenant Kotler) Jack Scanlon (Shmuel) Zac Mattoon O'Brien (Leon) Amber Beattie (Gretel) Originaltitel: The Boy in the Striped Pyjamas Regie: Mark Herman Drehbuch: Mark Herman Kamera: Benoît Delhomme Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12